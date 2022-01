Sou Verão retorna à São Tomé de Paripe neste sábado (22); conheça projeto

Para a penúltima edição da temporada, o Sou Verão retorna, neste sábado (22), à orla de São Tomé de Paripe, com acesso gratuito a esportes, lazer e bem-estar. Dentre as atividades, estão o Beach Tennis, Canoa Havaiana e Futmesa, e todos contam com materiais de proteção e instrutores. O projeto é uma realização do Correio.

Os interessados em participar poderão se inscrever no local, via QRCode. É necessário apresentar o comprovante do cartão de vacinação da covid-19 por aplicativo ou em papel, com ao menos duas doses, além de documento de identificação com foto. Menores de idade (fora do calendário de vacinação da covid-19) precisam estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

Além das três modalidades esportivas, o público também poderá cuidar um pouco da saúde e bem-estar. O projeto oferecerá serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, avaliação nutricional com medição de peso e altura, índice de massa corpórea (IMC) e circunferência da cintura, além de brindes e venda de produtos voltados para os cuidados com a pele, como protetores solares.