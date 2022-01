SP: Museu da Energia conta com atividades especiais nas férias, veja

No Museu de Energia de São Paulo, a programação teve início no último sábado (15), com a atividade “Contação de Histórias: Astromanas – Histórias de Grandes Mulheres na Ciência” onde crianças de 6 a 12 anos ouviram histórias sobre as grandes mulheres do campo científico, mostrando que a diversidade é um dos principais pilares da ciência.

No sábado, 22, é a vez da Experimentoteca, que se inicia também às 10h30, onde as crianças acima de nove anos terão a oportunidade de participar em três tipos de experimentos diferentes:

Telefone com copo e barbante,

pilha de batata,

bússola caseira,

Cada um focado em discussões como propagação de som, consumo de energia e posições cardeais.

Fechando as atividades no Museu da Energia de São Paulo, dia 29, às 10h30, será realizada uma Oficina de Tintas Naturais, voltada para todas as idades, onde os participantes irão criar uma pintura afetiva usando materiais naturais, como pó de café, repolho roxo, açafrão da terra, planta verde, e flores de cores variadas.

Ao final, os participantes poderão levar para casa um pote da tinta que mais gostaram. Para se inscrever nas atividades, é necessário acessar este link.

Itu

No Museu de Energia de Itu, às atividades têm início no dia 13 (quinta-feira), às 14h, com a oficina Desenhando Histórias, para crianças de 5 a 12 anos, onde, após um passeio pelo arquivo do museu, as crianças serão convidadas a criar uma história inventiva a partir de um objeto no acervo.

Na quinta-feira, 20, é a vez do público de 9 a 12 anos, com a atividade Desafiando As Leis da Física, às 14h, que visa desenvolver, por meio de uma série de experimentos, a curiosidade científica nos participantes além de incentivar o debate de conceitos físicos que podem ser aplicados para o entendimento de fenômenos do dia a dia.

No dia 27, quinta-feira, as crianças de 6 a 12 anos serão estimuladas a trabalhar em equipe na oficina Casas de Papel, com início às 14h, onde elas serão incentivadas a pensar como seria uma casa típica das décadas de 10, 30 e 50, por meio de desenhos e uso de materiais reutilizados.

Salesópolis

Já o Museu de Energia de Salesópolis contará com uma exposição sobre uma das principais cientistas do século XX, Marie Curie. Do dia 7 até o dia 26 de janeiro, os visitantes do museu poderão testemunhar um pouco da história dessa figura histórica tão importante, além de refletir sobre o importante papel da mulher para a sociedade civil e acadêmica.

Nos dias 13, 20 e 27, quinta-feira, a partir das 14h, acontece a programação Trilha Sensorial, que consiste em caminhar um trecho de 50 metros com os olhos vendados forçando o estímulo dos outros sentidos para identificar materiais que não fazem parte da natureza, promovendo reflexão sobre a importância dos sentidos do corpo humano e a preservação do meio ambiente.

Ainda focado no meio ambiente, a última atividade do Museu de Salesópolis será uma Oficina de Papel Semente, no dia 29, sábado, às 14h, onde os participantes aprenderão sobre a importância do papel e a sua utilização, e serão instruídos a confeccionar um papel semente, incentivando uma reflexão sobre botânica, reflorestamento e preservação ambiental.

Museu da Energia de São Paulo

Quarta a Sábado – 10h às 17h

Funcionamento da bilheteria: 10h às 16h

Endereço: Alameda Nothmann, 184, Campos Elíseos, São Paulo

Contato: saopaulo@museudaenergia.org.br

(11) 3224-1489 / (11) 99169-8531 – WhatsApp

Valores: R$ 4,00 Inteira; R$ 2,00 Meia-entrada

Gratuidade: Sábado

Museu da Energia de Itu

Quarta a Sábado – 10h às 17h

Funcionamento da bilheteria: 10h às 16h

Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro, Itu

Contato: itu@museudaenergia.org.br

(11) 4022-6832 / (11) 94805-4429 – Também WhatsApp

Valores: R$ 4,00 Inteira; R$ 2,00 Meia-entrada

Gratuidade: Sábado

Museu da Energia de Salesópolis

Quarta a Sábado – 10h às 17h

Funcionamento da bilheteria: 10h às 16h

Endereço: Estrada dos Freires, km 06 – Freires, Salesópolis, São Paulo

Contato: salesopolis@museudaenergia.org.br

(11) 4696-1332 / (11) 99115-0020 – Também WhatsApp.

Valores: R$4,00 Inteira + R$1,00 FUMTUR; R$2,00 + R$1,00 FUMTUR Meia-entrada; ingresso família: crianças até 07 anos são isentas e os responsáveis pagam Meia-Entrada.

Gratuidade: Sábado + R$1,00 FUMTUR

Fonte: Assessoria de Imprensa – Museu de Energia.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio para atingidos pelas chuvas é anunciado.