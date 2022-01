SP: secretário municipal informa que aulas voltam em fevereiro, sem novas restrições

As aulas presenciais devem ser retomadas nas escolas da capital paulista a partir do dia 7 de fevereiro. Segundo o secretário municipal de Saúde de São Paulo (SP), Edson Aparecido, não há previsão de novas medidas restritivas na capital, mesmo com o aumento no número de casos da Covid-19, principalmente da variante ômicron.

Segundo o secretário, apesar da crescente de casos, a nova variante apresenta baixa letalidade, oferecendo menor risco. Na manhã da última quinta-feira (27), o secretário afirmou durante entrevista à Rádio Eldorado:

“Tivemos aumento na média móvel de óbitos em relação a novembro, mas evidentemente, em função da vacinação em massa, possuímos um grau de proteção da população bastante grande, fazendo com que os efeitos sejam mais leves”, explicou o secretário.

Além disso, o secretário falou também sobre o cancelamento do carnaval e afirmou que a prefeitura não pretende fechar as escolas ou o comércio.

“Nesse momento não pensamos nisso. Tomamos duas decisões importantes: cancelamento do carnaval de rua e adiamento do carnaval do sambódromo para abril. Estamos preocupados com as festas fechadas, que não anunciam medidas sanitárias, como uso de máscara e comprovação do passaporte da vacina. Se for o caso, tomaremos medidas mais sérias em relação a isso”, disse.

Edson Aparecido ressaltou ainda que, do ponto de vista sanitário, as escolas estão preparadas para a retomada das aulas presenciais.

