Stanley Black&Decker tem vagas de emprego em Uberaba

A Stanley Black&Decker, fabricante de ferramentas domésticas e industriais, está contratando novos talentos para a cidade de Uberaba. Confira as vagas e os requisitos mínimos exigidos pela empresa, abaixo!

Stanley Black&Decker está com vagas abertas

A Stanley Black&Decker, fundada no ano de 1843, é uma empresa líder na fabricação de ferramentas de mão, úteis e duráveis. No ano de 2010 as companhias se uniram, juntas oferecem ferramentas industriais e profissionais. Atualmente, sua sede está localizada na cidade de Connecticut/EUA.

Juntas possuem mais de 50 mil funcionários contratados a nível global e estão presentes em mais de 170 países, inclusive no Brasil.

Acompanhe os cargos disponíveis para ocupação na empresa:

Mecânico de Manutenção : formação de nível técnico em Mecânica, conhecimento em hidráulica industrial, pneumática, desenhos mecânicos, informática básica e disponibilidade de horário;

: formação de nível técnico em Mecânica, conhecimento em hidráulica industrial, pneumática, desenhos mecânicos, informática básica e disponibilidade de horário; Operador de Produção: nível médio concluído e experiência anterior na função;

Banco de Talentos – Inclusão de PCD ‘s: todos os profissionais que possuem deficiência podem se candidatar, a empresa exige Espanhol e Inglês à nível avançado.

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe Stanley Black&Decker, os profissionais deverão acessar a página de participação e realizar um cadastro online na função que pretende atuar.

Além da remuneração, a empresa oferece uma série de benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida, vale transporte, refeitório, plano odontológico, participação de lucros e home office a depender do cargo pretendido.

