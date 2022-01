Em busca de novos talentos para compor suas equipes e suportar sua expansão, a Star Bank reúne oportunidades para diversas áreas. A fintech que fornece tecnologia para empresas escalarem suas operações, facilitando transferências, pagamentos e boletos, está contratando profissionais de Engenharia, Compliance, Customer Success, Marketing, Negócios e Recursos Humanos.

Há chances para as funções de Software Engineer (iOS), Software Engineer (API), Compliance Analyst, Customer Success Executive, Social Media Content, Marketing Analyst, Growth Marketing Manager, Brand Design, Business Analyst, Account Executive e Talent Acquisition.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas é importante notar que há chances para contratação nos regimes CLT e PJ a depender do cargo e necessidade da empresa. Além disso, as vagas são para atuação na cidade de São Paulo, onde está localizado do escritório da fintech no Brasil.

Por fim, cabe ressaltar que muito além da capacitação profissional, a empresa busca pessoas motivadas que criem soluções e ajudem a marca a impressionar os seus clientes.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em qualquer uma das posições disponíveis deverão acessar a página de carreiras da Stark Bank para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo. Clique aqui para se inscrever e obter mais informações.

O processo seletivo prevê, ainda, uma avaliação do perfil no LinkedIn e, portanto, é necessário que o candidato tenha uma conta na rede social. Ainda, algumas vagas exigem o envio de uma apresentação que detalhe algum projeto ou experiência profissional ou pessoal já vivida.

