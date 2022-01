Startup promove talk show sobre redução de custo de combustível das frotas

A startup de logística Infleet realiza, no dia 25 de janeiro, o 1° talk show do Gestor de Frotas – Powered by Infleet. O evento vai discutir sobre o aumento dos preços de combustível e como pequenas e grandes frotas podem reduzir o custo.

O talk show acontece em formato híbrido, com transmissão pelo canal do YouTube Infleet e no auditório do Parque Tecnológico da Bahia, para 70 pessoas.

O objetivo da live é promover uma noite diferente para os profissionais envolvidos com logística e que possuem frotas, em especial os gestores e empresas do segmento. No local será possível interagir com grandes nomes do mercado, tirar dúvidas e conferir novidades a cerca da gestão de abastecimento das frotas.

O evento conta com o apoio do Parque Tecnológico da Bahia, da Combudata e ExcelBR. Além disso, é promovido em parceria com a MaxiFrota, empresa de gestão de pagamentos. SOBRE A INFLEET Criada pelos colegas de turma do curso de engenharia mecânica, da Universidade Federal da Bahia, Victor Cavalcanti, Lucas Correia, Henrique Lima e Vitor França dos Reis, a Logtech Infleet é uma plataforma de SaaS (software as a service) que utiliza a integração, centralização e análise de dados das principais áreas de gestão de frota como monitoramento, telemetria, abastecimento e manutenção para auxiliar o gestor tanto na perspectiva operacional quanto gerencial.