Stefanini abre vagas de emprego; veja localidades

A Stefanini Group, empresa multinacional de origem brasileira especialista em setores de TI, está com novas ocupações disponíveis. Os cargos são para o estado de São Paulo e algumas estão disponíveis em todas as cidades onde o grupo possui unidades. Confira as vagas e como se candidatar, abaixo!

Stefanini Group anuncia novas oportunidades para o Brasil

A Stefanini, está há mais de trinta anos no mercado tecnológico. A empresa é uma multinacional que teve origem no Brasil e, atualmente, está presente em diversos países, possuindo cerca de vinte mil colaboradores e mais de 600 clientes que variam entre grandes, médias e pequenas companhias.

Os cargos são para áreas da tecnologia, onde todas exigem experiência anterior na função e nível superior completo em áreas relacionadas ao cargo pretendido. Acompanhe as colocações disponíveis:

Desenvolvedores .Net Pleno;

Engenheiros;

Assistentes Técnicos;

Desenvolvedores Oracle – ODI;

Analistas de Processos Júnior;

Desenvolvedores Service Now (P15523);

Analistas de Suporte Júnior;

Analistas de Suporte;

Administradores de Servidores Windows;

Estágio em Departamento Pessoal.

A empresa coloca à disposição dos novos contratados, remuneração compatível ao mercado, além de diversos benefícios como auxílio academia, assistência médica, vale alimentação, vale refeição, programa de treinamento, assistência odontológica, convênio com empresas parceiras, participação de lucros, home office e seguro de vida.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do Grupo Stefanini? Para participar do processo de contratação, os profissionais deverão acessar o site de inscrições e concluir de forma online o cadastro no cargo pretendido.

