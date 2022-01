A fintech de meios de pagamento SumUp abre vagas para diversas áreas, sendo grande parte destinadas a profissionais de tecnologia, engenharia, produto e design. As chances são para atuação em São Paulo (SP), mas há a possibilidade de atuação remota.

As oportunidades disponíveis atualmente são para os cargos de Analyst Program – Business Areas, Senior Business Analyst – Digital Products, Jr Data Analyst, Payments Product Analyst, Senior Analytics Lead, Senior Product Designer, DevOps Engineering Manager, Mid-Level Frontend Engineer, Mid-Level Mobile Engineer, Mobile Engineering Specialist, Pessoa Engenheira de Software, Senior Backend Engineer – Go(lang), Senior Backend Engineer – Hardware Tribe, Senior Backend Engineer – Java, Senior DevOps Engineer, Senior Embedded Software Engineer, Senior Frontend Engineer, Senior Mobile Engineer, Software Engineer – Consumer Tribe, Software Engineer, Specialist Frontend Engineer, Sr QA Engineer, UX Researcher Lead, Senior Security Engineer – Product Security, Operational Risk Specialist, Creative designer, Business Analyst – Servicing and Collection, Business Development Analyst – Small Merchants, Coordenação de Engajamento (Vaga Afirmativa para Pessoas Pretas), Growth Analyst, People Development Analyst II, Senior Tech Recruiter, Tech Sourcer, Payments Product Specialist – Payouts, Senior Product Manager, Data & Insights Specialist – Digital Payments, Estagiário de Operações, Online Marketing Analyst, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas as chances são destinadas a pessoas com ou sem experiência anterior.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios completo. Ainda, a fim de garantir o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, a SumUp oferece uma verba anual para investimento em treinamentos e capacitação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da SumUp, onde está disponível a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação.