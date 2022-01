Supermercado, agência de viagem e metrô: empresas abrem mais de 620 vagas na Bahia

Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho?! Então, confira a lista especial que o iBahia preparou para você. No momento, três grandes empresas abriram 624 vagas de emprego na Bahia. A maioria das oportunidades são para o setor de atendimento ao cliente e os salários variam de acordo com os cargos. Há vagas presenciais e remotas. Confira:

CVC

A CVC Corp, um dos maiores grupos de viagens da América Latina, está com 350 vagas de emprego abertas para trabalho remoto, ou seja, em home office, para qualquer região do Brasil. A empresa oferece, além da remuneração compatível com o mercado, benefícios como: seguro saúde e seguro de vida, vale refeição e/ou vale alimentação, convênio em farmácias, descontos em viagens (com a inclusão de dependentes), auxílio home office, e até day off de aniversário (folga remunerada, quando o colaborador faz aniversário).

As vagas estão disponíveis para todos os níveis hierárquicos – de iniciantes a líderes. No geral, o candidato precisa ter no mínimo o ensino médio completo, mas para algumas áreas é exigido o curso superior. Veja aqui como se inscrever.

CCR Metrô

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para quatro vagas para Agente de Atendimento Manutenção de Rede Aérea Energia. O candidato precisa ter Curso Técnico em Eletrotécnico e/ou Eletromecânico, experiência com manutenções em sistemas de energia e rede aérea (Subestações, rede aérea autocompensada, geradores e/ou sistema ininterrupto e sistemas de baixa tensão).

É importante que o candidato anexe o currículo e o certificado de conclusão do curso considerado pré-requisito para a vaga. Mais informações podem ser conferidas aqui!

ASSAÍ Atacadista

O Assaí Atacadista está com 274 vagas de emprego abertas para a futura inauguração de sua 1ª loja em Teixeira de Freitas, na Região Sul da Bahia. As vagas são para compor o time da nova loja que será inaugurada na Av. São Paulo, no bairro Vila Caraípe, nos próximos meses, e são todas efetivas, abrangendo diferentes áreas. A lista completa de vagas e os detalhes para o envio de currículo, você pode conferir neste link!