Supermercado é condenado pela Justiça a pagar R$ 100 mil por vender itens com agrotóxicos

A rede de supermercados Atacadão foi condenada a pagar uma indenização de R$ 100 mil por danos morais à sociedade baiana. O motivo foi a venda de frutas e hortaliças com resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A decisão foi anunciada pelo Ministério Público do estado (MP-BA) na quarta-feira (12) e não cabe mais recurso. O órgão não citou em que unidade do supermercado os produtos eram vendidos, nem a cidade onde fica a loja autuada.

Ao todo, o grupo possui lojas em 14 cidades baianas, incluindo Salvador. Ainda de acordo com o MP-BA, os laudos de laboratório comprovaram que o supermercado vendia morangos com a captana e piraclostrobina; e alfaces com o ingrediente ativo imidacloprido com quantidade acima do limite máximo permitido. Até o momento, a rede Atakadão, não se pronunciou sobre o assunto.