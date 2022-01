Supermercado online abre mais de 500 vagas de emprego

Investindo na captação de talentos em meio ao forte e acelerado crescimento da empresa, a shopper.com.br, maior supermercado 100% online do Brasil, está com 500 vagas de emprego abertas distribuídas pelas as seguintes áreas:

Logística,

Operações,

Marketing,

Finanças,

Compras,

Processos,

Recursos Humanos,

B2B,

Facilities e Expansão.

As vagas englobam cargos que vão desde operador jr. (que são vagas de entrada da empresa na operação) até especialista em diversas funções.

Algumas oportunidades são para home office, principalmente para o time de tecnologia. Já as vagas presenciais (a maioria) são para as cidades de São Paulo, Bertioga, Campinas e Ribeirão Preto.

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem se inscrever por meio do site: #SejaShopper (gupy.io). Nele também podem ser encontrados todos os detalhes de cada uma das vagas.

O processo seletivo é composto por etapas online e presenciais. Com regime de contratação CLT, a startup Shopper oferece salário compatível com o mercado e espaço de crescimento.

Como a empresa triplica de tamanho ano a ano, as oportunidades de crescimento são muito mais aceleradas do que em empresas tradicionais e, com isso, novas vagas são abertas com muita rapidez.

A startup tem exemplos de pessoas que entraram como estagiárias e, depois de poucos anos, viraram coordenadoras ou especialistas.

Além disso, para aqueles que se destacam e têm interesse em crescer dentro da empresa, há ainda a possibilidade de se tornarem sócios.

Dentre os mais de 1.000 membros do time, mais de 25 já se tornaram sócios. A Shopper prevê que esse movimento deve continuar para os próximos anos, com dezenas de pessoas se tornando sócias da startup.

Atualmente, a shopper.com.br conta com pouco mais de 1000 colaboradores e, até o final do ano, pretende triplicar esse número.

Crescimento também aliado à expansão

Junto com a captação de talentos, a shopper.com.br tem ainda investido seu crescimento também na chegada a mais municípios.

A startup expandiu seu negócio para mais 75 cidades de São Paulo somente no ano passado e deve chegar a 120 municípios neste ano, refletindo assim o interesse e alta demanda da população pela compra programada.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Shopper.

