Surto de covid-19 faz Biergarten adiar edição em Praia do Forte deste sábado (8)

O Biergarten que estava marcado para acontecer neste sábado (8), em Praia do Forte, foi adiado para o dia 26 de fevereiro. A decisão foi tomada, segundo os organizadores, “em função das notícias sobre o aumento dos casos de contaminação do covid”.

“O bom senso nos fez optar pelo adiamento do Biergarten Praia do Forte. Nosso bier acontecerá no dia 26 fevereiro no mesmo local!”, informaram em nota.