Suspeito de assassinar motorista na BA-101 é morto em confronto com a polícia

Um dos suspeitos de matar o motorista de ônibus interestadual, Ednaldo Ferreira de Souza, de 50, foi localizado e morto por equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Alagoinhas). O caso, dado como latrocínio, aconteceu no último sábado (8).

Segundo a PM, ele foi encontrado no último domingo (9), na zona rural de Araçás, com outros dois envolvidos no crime. Os policiais foram informados que um veículo Fiat Toro, com restrição de roubo, estava abandonado no povoado Floresta.

No local, houve um confronto entre a polícia e os criminosos. De acordo com a PM, os suspeitos atiraram ao ver a guarnição, que revidou o ataque. Um dos suspeitos foi atingido e identificado como participante na morte do motorista da empresa Itapemirim. Ele portava um revólver calibre 38.

O comandante do 4° BPM, tenente-coronel Antônio Ávila, contou que o suspeito tinha passagens por porte ilegal de arma.