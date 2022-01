Suspeito de envolvimento em morte de mãe e filha é preso em Lauro de Freitas

As vítimas foram mortas a tiros após atenderem a um chamado na porta de casa no conjunto residencial Dona Lindu, também em Lauro de Freitas. Na época, a polícia informou que um homem não identificado chegou ao imóvel e chamou por Hilda. A filha dela, Vanessa, a acompanhou e ambas foram baleadas pelo suspeito. Os corpos da mãe e da filha foram abandonados na Avenida José Leite, cerca de 1 km distante.

Segundo a Polícia Civil, o homem que foi detido já é investigado por tráfico de drogas e já teve passagem na polícia por receptação e junto com ele foram apreendidos 30 pinos de cocaína prontos para venda. Por isso, além do mandando de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele está à disposição do Poder Judiciário.