Suzana Alves, ex-Tiazinha, nega romance com Daniel: ‘Criou na cabeça dele’

A ex-Tiazinha, Suzana Alves, negou que tenha tido um romance com o cantor Daniel. O sertanejo fez a afirmação em sua biografia, lançada há alguns anos, onde falou sobre ter vivido um caso com a artista.

“Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel”, revelou Suzana durante uma entrevista para o podcast “Inteligência Ltda”. “Foi o Daniel que escreveu no livro dele. É que ele teve, eu acho, um amor platônico. Para mim foi amor platônico. Mandei uma intimação para ele (para retirar essa informação do livro, na época)”, completou.

Suzana finalizou dizendo que acredita ter se tratado de um “amor platônico”. “Acho que foi amor platônico, só pode. Ele era muito menino, muito ingênuo, e criou na cabeça dele alguma coisa. Para mim foi isso. Eu cheguei a essa conclusão para não ter que passar por coisas mais constrangedoras”, concluiu.