SVR: o Sistema Valores a Receber será retormado em fevereiro

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), as consultas ao Sistema Valores a Receber (SVR) do Registrato serão retomadas em 14 de fevereiro.

SVR: Sistema Valores a Receber retornará em fevereiro

Conforme divulgado anteriormente, o Sistema Valores a Receber (SVR) gerou demanda ao site do Banco Central do Brasil (BCB) muito superior à esperada. No dia do lançamento (24/01), a quantidade de acessos ao site foi 20 vezes maior que um dia de alto volume – ou 50 vezes maior que um dia normal, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Instabilidade provocada pelo alto volume de acessos

Essa alta procura ao site para acessar o Sistema Valores a Receber (SVR) provocou sua instabilidade; seguida de indisponibilidade. Assim levando o Banco Central do Brasil (BCB) a retirar o Sistema Valores a Receber (SVR) do ar, informa a própria instituição em divulgação realizada na data desta publicação.

Sistema está sendo ampliado

Para que o Sistema Valores a Receber (SVR) possa voltar a atender a todos os cidadãos com estabilidade e segurança, o Banco Central do Brasil (BCB) está investindo fortemente na ampliação de sua capacidade de atendimento, ressalta a instituição.

O cidadão poderá consultar se tem algum valor a receber

Assim sendo, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que, a partir de 14/02/2022, o cidadão poderá consultar se tem algum valor a receber. Em caso positivo, será imediatamente informado sobre a data em que poderá solicitar a transferência dos recursos para sua conta. Essas solicitações de transferências poderão ser agendadas a partir de 07/03/2022, na data informada pelo sistema.

Não há risco de prescrição ou perda de recursos

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que os cidadãos não devem se preocupar com a manutenção de seus recursos não procurados nesse período. Não há risco de prescrição ou perda desses recursos, que permanecerão guardados pelas instituições financeiras à espera de seus proprietários.

Por fim, o Banco Central do Brasil (BCB) alerta o cidadão para que não caia em golpes utilizando o Sistema Valores a Receber (SVR), tal como ocorre com o Pix e com o Open Banking, por isso, é necessário tomar os mesmos cuidados.

Não faça depósito prévio a qualquer pessoa ou instituição

O Banco Central do Brasil (BCB) não entra em contato com os cidadãos, informa a instituição. Sendo assim, qualquer informação sobre valores a receber só poderá ser obtida a partir de 14/02/2022.

A solicitação de resgate no Sistema Valores a Receber (SVR) será feita por meio de usuário e senha; ao passo que os recursos serão transferidos diretamente das instituições financeiras para os cidadãos. Portanto, esses não devem fazer qualquer depósito prévio a qualquer pessoa ou instituição, alerta o Banco Central do Brasil e comunicado oficial.