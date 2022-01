Tartaruga marinha é solta após ser encontrada presa em rede de pesca; veja vídeo

O resgate foi feito por equipes da Companhia de Policia de Proteção Ambiental (Coppa) em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que conseguiram desprender o animal em menos de dez minutos.

As equipes trabalhavam na “Operação Carapeba”, nas águas de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, quando identificaram o animal marinho se debatendo e tentando sair da armadilha.

A operação está sendo realizada em conjunto com a PM e a instituição ambiental responsável por fiscalizar crimes contra a natureza, com foco no combate a pesca predatória.