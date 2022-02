Taxista vítima de sequestro em Salvador faz relato do crime: ‘queria arrancar minha mão’

Um taxista, que atua na profissão há 24 anos e não teve o nome revelado, foi vítima de um sequestro relâmpago no Porto da Barra, em Salvador, no final de semana. Nesta segunda-feira (31), em entrevista à TV Bahia, o motorista detalhou os momentos de terror durante o crime.

“Queria [um dos criminosos] arrancar minha mão, por causa da minha digital, para fazer saque no banco”, começou a contar.

O crime aconteceu no último sábado (29), após dois homens e uma mulher, que estavam na região do Porto da Barra, solicitarem uma corrida para o bairro dos Barris.

O taxista revelou que ficou desconfiado, mas que após ver os criminosos com roupa de banho, acreditou ser uma corrida normal.

“Fiquei meio desconfiado, mas vinham com roupa de praia e sombreiro na mão. Então achei que era uma corrida normal. Chegando lá [nos Barris], eles disseram que era um assalto, mandaram eu passar para o banco do carona, ao lado do motorista”.

De acordo com o taxista, todos os assaltantes estavam com armas e um deles assumiu a direção do veículo. Ele contou que durante todo o trajeto foi ameaçado.

Um estava com uma pistola, o outro com um revólver e a mulher com uma [faca] peixeira”, disse.

“[A mulher] ficava o tempo todo me ameaçando, enfiando a peixeira no meu pescoço. Ela era bastante agressiva, violenta, totalmente descompensada, pior que os dois [homens]. Ela queria arrancar meus dedos, minha mão, meu olho. Falava [isso] o tempo todo”, continuou a relatar.

Toda a situação durou cerca de 5h30, descritas como uma situação “de pânico e terror” pelo motorista. Ele também relevou que os criminosos consumiram drogas durante todo o trajeto.

“Eles consumiram mais de 200 pedras de crack dentro do veículo. Eu fiquei mais apavorado, porque eles ficaram bem agressivos e loucos”, relatou.

Prejuízos e ameaças

Depois do assalto ser anunciado, os criminosos seguiram com o carro para o bairro de Pirajá. No local, fizeram uma compra de R$ 1,9 mil em um mercado. Em seguida, foram a um posto de gasolina, conforme relata a vítima.

“Eles disseram que iam encher o tanque do carro para cometer crimes: ‘matar, assaltar posto e pessoas em pontos de ônibus”.

Ainda segundo a vítima, eles passaram por uma blitz da Polícia Militar, mas não foram parados. O motorista fez um apelo aos policiais.

“Faço um pedido à polícia da Bahia que parem e revistem todos os táxis. O taxista que reclamar é problema dele. O que passei não desejo a ninguém. Se a polícia tivesse me parado, tinha cessado ali. Esses marginais estariam presos”.

O taxista também disse que foi obrigado a sacar uma quantia de R$ 900, em uma agência bancária da cidade. Depois, os criminosos seguiram para uma loja, no bairro de São Caetano, e compraram mais R$ 980 em produtos, que não foram detalhados.

Os criminosos ainda chegaram a fazer compras em um depósito de bebidas, no valor de R$ 1,2 mil, no bairro da Liberdade.

O taxista foi deixado atrás do hospital Ana Nery, no bairro da Caixa d’Água, por volta de 20h10.

“Me deixaram atrás do hospital Ana Nery, no bairro da Caixa d’Água, por volta de 20h10. Eu estava desorientado. Acredito que até que pelo efeito da fumaça do crack, [porque] o carro [estava] cinza, ninguém enxergava nada de tanta fumaça do crack”, contou.

O táxi do motorista foi encontrado ao lado do Instituto Feminino, no Politeama, mas o taxista não detalhou a data.