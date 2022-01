‘TBT Safadão’ é cancelado e substituído por ‘Garota Vip’ que acontecerá no dia 30 de abril

O TBT Safadão, que iria acontecer no dia 29 de janeiro, foi cancelado. Em nota, a Salvador Produções, empresa responsável pela realização do evento, a decisão foi tomada por causa do novo decreto estadual que limita o público em eventos a três mil pessoas.

De acordo com a produtora, uma nova festa, o Garota Vip, será realizada no dia 30 de abril, e terá a participação de Safadão, Léo Santana, Leonardo e Zé Felipe.

A organização destacou que os clientes que adquiriram ingresso para o TBT Safadão poderão utilizar o mesmo para acesso ao Garota Vip, ou poderão solicitar o cancelamento por meio do e-mail utilizado no ato da compra, até o dia 15 de fevereiro. O endereço para solicitar reembolso é: cancelamento@boratickets.com.br.

Aqueles que fizeram a aquisição em loja física devem se dirigir ao local em que realizou a compra e apresentar o ingresso impresso.

É importante lembrar que ingressos que não tiverem o cancelamento solicitado até a data limite de 15 de fevereiro valerão automaticamente para o Garota Vip.

As vendas do novo evento começam na quinta-feira (20), em plataforma ainda não anunciada.