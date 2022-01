Teatro Castro Alves abre matrículas para cursos de iniciação à música sinfônica

Foto: Divulgação/Teatro Castro Alves

O Teatro Castro Alves abrirá, nesta na quarta-feira (26), inscrições para cursos de iniciação à música sinfônica. Assim como nas últimas edições, as aulas continuarão no ambiente digital, possibilitando a participação de jovens de toda a Bahia ou qualquer estado do país.

Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição, que deve ser feita através do site até o dia 30 de janeiro. A estreia do curso acontecerá com uma aula inaugural no dia 14 de fevereiro às 10h, com três professores músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

As aulas são realizadas nos turnos matutino e noturno. Serão cursos, sendo eles: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas e quartas, das 19h às 21h; “História da música: compositoras e compositores”, com Karina Seixas, às terças, das 19h às 21h, e quintas, das 10h às 12h; e “Iniciação a flauta doce”, com Uibitu Smetak, às quartas e sextas, das 10h às 12h30

Os encontros são realizados ao vivo através da plataforma Zoom, com duas salas por semana de cada curso, e 370 alunos contemplados no total. Para a participação é necessário apenas que o aluno tenha acesso à internet e em mãos o seu instrumento, sendo a uma flauta soprano (germânica ou barroca). Caso o aluno pretenda adquirir o instrumento, é aconselhável que se opte pela flauta barroca.

Com vagas limitadas, os candidatos só poderão se inscrever em apenas um dos cursos. Os participantes receberão o retorno sobre a vaga até o dia 10 de fevereiro, sendo necessário a confirmação. Caso existam vagas remanescentes, ex-alunos poderão ser inscrever. O certificado será entregue a aqueles que tenham tido 80% de presença nas aulas e uma avaliação prática individual apresentada na última aula. Durantes as aulas, para que o aluno possa participar dos exercícios propostos em aula, a câmera deverá estar aberta.