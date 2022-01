Teatro Molière apresenta programação especial com música, teatro e mais; confira

O Teatro Moliére preparou uma programação especial com música, teatro, dança e outras expressões artísticas para o próximos dias. O projeto terá inicio no dia 21 de janeiro e vai até março com atrações para todos os públicos, incluindo crianças e adolescentes. A venda de ingressos é feita exclusivamente por WhatsApp através do número (71) 99921-2368.

Com uma programação diversa, a temporada irá estrear com do show “Outros Olhos e Armadilhas”, do cantor e compositor Tito Bahiense, no dia 21 de janeiro e acontecerá até o dia 11 de fevereiro, sempre às sextas às 19h. Seguindo, 23 de janeiro a 13 de março, sempre das 10h às 11h30 com um curso exclusivo que é dirigido a crianças de 6 a 10 anos que gostam de se expressar e se divertir através dos jogos teatrais.