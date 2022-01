Técnico do CSA e mais dois atletas testam positivo para Covid-19

A diretoria do CSA comunicou no início da noite desta quinta-feira, 27, que o treinador Mozart e os atletas Gabriel e Wellington testaram positivo para a Covid-19. Eles realizaram testagem de rotina na quarta-feira (26). Por causa da notícia, o Azulão entra em campo mais tarde, às 20h, sob comando do auxiliar Denis, para enfrentar…

A diretoria do CSA comunicou no início da noite desta quinta-feira, 27, que o treinador Mozart e os atletas Gabriel e Wellington testaram positivo para a Covid-19. Eles realizaram testagem de rotina na quarta-feira (26).

Ascom CSA

Por causa da notícia, o Azulão entra em campo mais tarde, às 20h, sob comando do auxiliar Denis, para enfrentar o Jaciobá, pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, no Estádio Rei Pelé

Segundo o diretor do Departamento Médico do Clube, Fábio Lima, todos estão sem sintomas e ficarão afastados por sete dias, contados a partir do dia da testagem. Eles passarão por novos exames no 6º dia para serem liberados para o retorno das atividades.

Desfalques

A situação de Clayton também foi esclarecida por Fábio. O atleta azulino, que se lesionou no jogo contra o Desportivo Aliança, passou por exames que constataram o rompimento de algumas estruturas no joelho e ele precisará passar por um procedimento cirúrgico.

“O primeiro exame físico foi prejudicado por causa de edema e dor, aí repetimos o procedimento e confirmamos que Clayton precisará fazer uma cirurgia. O tempo de recuperação só será determinado depois do procedimento cirúrgico. Sabemos que não é tão rápido, mas não podemos determinar nesse momento quando ele retornará às atividades”, disse Fábio Lima.

O diretor do Departamento Médico também falou sobre outros quatro jogadores que sofreram lesões. O zagueiro Werley deve ser liberado ainda neste final de semana, enquanto o volante Geovane e o atacante Bruno Mota estão em processo de transição. Já o volante Gabriel Tonini ainda se recupera de uma lesão no púbis.

CSA x Jaciobá

Diante do cenário a provável escalação do CSA para esta quinta tem: Marcelo Carné, Lucas Marques, Douglas, Denilson, Ernandes, Gica, Luiz Henrique, Yann Rolim, Didira, Lucas Barcelos, Rodrigo Rodrigues.

Já o Jaciobá deve trazer: Flávio Blanco; Jadiel, Rudnei e Kemerson; Álvaro, Elson e João Rosa; Luiz Fernando, Emerson, Tácio e Ramon.

A arbitragem fica por conta de Wiomar Santana de Oliveira (FAF). Ele terá o auxílio dos assistentes Esdras Mariano de Lima (CBF-AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (CBF-AL), além do quarto árbitro Eder Gregori Viana Silva (FAF).