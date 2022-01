A tecnologia é um fator inerente à era digital, fazendo parte de um complexo ciclo de melhorias contínuas composto por muitos fatores intangíveis que impactam diretamente nos resultados de uma empresa no mercado atual.

Tecnologia nas empresas: vantagem e ameaça competitiva no mercado atual

Por conta de toda essa complexidade, os fatores tecnológicos devem ser priorizados na gestão de uma empresa, independentemente do porte da organização.

Acompanhe a mudança no comportamento de compra do cliente

Dentre todos os fatores tecnológicos podem surgir novos nichos de mercado. Portanto, a tecnologia cria novas necessidades, fazendo com que o comportamento de compra do cliente seja modificado. Porém, esses fluxos ocorrem, por muitas vezes, de modo intangível, fazendo com que muitas empresas com potencial de mercado fiquem aquém de tanta inovação e acabem fechando suas portas.

Investir em tecnologia é uma questão de sobrevivência para uma empresa no mercado atual

Por isso, investir em tecnologia é uma questão de sobrevivência para uma empresa no mercado atual; ao passo que também é uma maneira inteligente de direcionar o próprio crescimento.

O investimento em fatores tecnológicos de maneira objetiva pode fazer com que um entrante no empreendedorismo se torne líder de um determinado nicho; já que a assertividade na comunicação da empresa com o seu cliente pode modificar o fluxo de oferta e demanda, fazendo com que grandes marcas se sintam ameaçadas por empresas de pequeno porte.

Produtos diferenciados e investimento direcionado em marketing digital

Por exemplo, é possível que um empreendedor que possui um e-commerce consiga alcançar o público-alvo de uma grande marca no mercado através de produtos diferenciados e do investimento direcionado em marketing digital. Visto que a internet é um espaço amplamente burocrático e, portanto, muito concorrido. Pois, o cliente se encontra na internet e pode ser atraído por ofertas interessantes e por novos fatores tecnológicos.

Pequenas empresas ameaçam marcas líderes no mercado atual

Por isso, uma empresa no mercado atual, independentemente do seu porte, deve se atentar à tecnologia, tanto para que possa investir em fatores inovadores, como o sistema omnichannel, por exemplo; como para que não perca o seu posicionamento privilegiado, sendo uma grande marca.

Visto que pequenos empreendedores e novas ideias podem “engolir” empresas tradicionalistas, sendo essa uma vantagem e uma ameaça competitiva oriunda da tecnologia no mercado atual. Por isso, é fundamental que uma empresa invista em sistemas inteligentes, estude o mercado e entenda o comportamento de compra do seu cliente. Desse modo, poderá investir em tecnologia de modo direcionado, alcançando resultados positivos na era digital.