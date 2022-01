Confira o resultado dos sorteios da Tele Sena de Ano Novo – 2022 que já estão sendo realizados, a partir do dia 02/01/2022, no Complexo Anhanguera, Av. das Comunicações, 04 – Vila Jaraguá, Osasco/SP e divulgada, aos domingos, às 19:45h durante o programa Silvio Santos no SBT.

Muita atenção: Essa Série, Tele Sena de Ano Novo 2022, vem com diferentes critérios de distribuição de Prêmios. Além dos “Mais/Menos pontos”, a cada Domingo, haverá o sorteio da “Tele Sena completa”, com o Prêmio “Casa + Carro + Salário”.

Tele Sena de Ano Novo 2022 Tele Sena – 1º Sorteio – 02/01/2022 * * * *

* Tele Sena – 2º Sorteio – –/–/2022 * * * *

* Tele Sena – 3º Sorteio – –/–/2022 * * * *

* Tele Sena – 4º Sorteio – –/–/2022 * * * *

* Tele Sena – 5º Sorteio – –/–/2022 * * * *

* Tele Sena – 6º Sorteio – –/–/2022 * * * *

* Tele Sena de Ano Novo 2022 SORTEIOS “Tele Sena Completa” – Serão 06 (seis ) Sorteios – Um a cada Domingo. Tele Sena Completa – 02/01/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – 02/01/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!! Tele Sena Completa – –/–/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – –/–/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!! Tele Sena Completa – –/–/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – –/–/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!! Tele Sena Completa – –/–/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – –/–/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!! Tele Sena Completa – –/–/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – –/–/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!! Tele Sena Completa – –/–/2022 * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * Prêmio Tele Sena Completa – –/–/2022: .. GANHADORES: ………. ,com 20 pontos!!!

Prêmio Individual: R$ ………!!!

TELE SENA ANTERIOR ===> RESUMO DO RESULTADO / GANHADORES: TELE SENA de NATAL – 2021

Prêmio “Mais Pontos”: 03 Ganhadores: MT; PR; SP –> com 24 pontos!!!

Prêmio : R$ 333.333,34!!!, para cada

Prêmio “Menos Pontos”: 14 Ganhadores: MS ( 02 ); PR ( 03 ); SP ( 09 ) –> com 08 pontos!!!

Prêmio : R$ 57.142,86 !!, para cada

Prêmios Instantâneos: Total: 64703 Tele Senas.

Fonte: Programa do Sílvio Santos, SBT.

ATENÇÃO: ESSE SITE, midassorte.com.br, É UM SITE INFORMATIVO DE RESULTADOS DE LOTERIAS! NOSSO TRABALHO SE RESTRINGE A ESSAS INFORMAÇÕES. NÃO FAZEMOS QUAISQUER NATUREZA DE PROMOÇÕES, por TELEFONE/MENSAGENS!!

A Tele Sena é uma modalidade de Título de Capitalização premiável administrado pela Liderança Capitalização.

Atenção: Não jogue fora sua cartela. Após todos os sorteios, mesmo não ganhando, guarde o seu título por um ano, quando ele terá direito ao resgate parcial (50% + correção) do valor pago.

Boa Sorte para nós, na busca dos Prêmios da Tele Sena de Ano Novo 2022!