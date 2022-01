‘Tem que deixar florir’, diz Scooby sobre identidade de gênero dos filhos

Em conversa com os colegas confinados na tarde deste domingo, Pedro Scooby (BBB22) contou um pouco mais sobre seus filhos, destacando o quanto sua filha Liz (4) é “menininha” e como os pais não tem escolha e nem devem interferir na identidade de gênero ou sexual dos rebentos.

“A Liz é muito menininha, é impressionante. Quando é pra ser, não tem jeito. Quando eu me deparo com um cara que é preconceituoso, eu falo: ‘irmão, não é você que vai escolher se o teu filho é hétero, gay ou não. Ele nasceu assim. O que você vai decidir é se você vai ser amigo dele ou não. Porque se você tiver esse tipo de atitude, ele não vai mais querer olhar na tua cara'”, disse o surfista conversando com Maria.