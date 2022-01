Tendência no ‘BBB 22’! Confira e aprenda como fazer make de coração feita por Jade Picon

Com looks caríssimos, apostas em tule, botas neon que acendem e makes com desenhos, a influenciadora Jade Picon está marcando o ‘BBB 22’ com o seu estilo único e irreverente. Dessa vez, a musa investiu em uma maquiagem com coraçõezinhos nos olhos, que levou a web à loucura e todo mundo já quer usar a trend feita pela participante.

O visual compõe o estilo Kidcore, que apresenta elementos infantis ao mundo da moda e beleza, através de makes, acessórios e peças de roupas. Corações, carinhas felizes, arco-íris, florzinhas e cores fantasias estão super presentes nessa estética – que exala nostalgia.

Ficou com vontade de aderir o ‘visú’ de Jade Picon? Aprenda a fazer a maquiagem de coração usada pela influencer no ‘BBB 22’: