Tendência nos astros: veja o que estilo de moda que cada signo deve apostar em 2022

A astrologia define cada signo através de uma personalidade. Agora, com a chegada de um novo ano vem também a ideia de uma mudança no guarda-roupa, que tal pensar em peças que combinam perfeitamente com você? Confira as dicas que são a cara de cada signo do zodíaco.

Segundo a astrologia, aquelas que nasceram entre 21/03 e 20/4 costumam ser cheias de energia e animação. Looks coloridos podem ser a sua marca no novo ano! FOTO/ Reprodução Instagram

As taurinas costumam gostar de peças atemporais, normalmente não mudam muita coisa em seu armário com a troca de estação, por isso apostar em um acessório que marque sua personalidade pode deixar seu look um bapho. Que tal um bucket ou boné? FOTO/ Reprodução

O signo mais antenado na moda é o de Gêmeos, sendo assim, é o momento de apostar na peça do verão. Montar o guarda-roupa pensando na estação mais quente do ano também pode ser uma boa ideia.

Peças Vintage serão a sua marca, que tal estampa psicodélica que remete à década de 70?

Com muita alegria e alto astral as leoninas gostam de criar produções estilosas, então é seu momento de usar os acessórios do verão para dar um glow-up nos looks.

FOTO/ Reprodução

Praticidade, versatilidade e minimalismo é o que faz o coração das virginianas baterem mais forte, para completar a sua combinação é a hora de jogar uma Shoulder Bag e modernizar. FOTO/ Reprodução

As librianas que estão em busca de conforto e peças versáteis, então nossa dica são os tênis esportivos street style que combinam com looks – e você pode entrar o ano usando o estilo que é a cara da princesa Diana FOTO/ Reprodução Instagram

Amarração, essa é palavra que você deve ter em mente na hora de montar os seus looks em 2022. As escorpianas amam um look mais autentico e com muita personalidade, poder usar vários modelos em um única peça é tudo, não é? FOTO/ Reprodução Instagram

Camisetas com estampas engraçadas, para um signo mega criativo nada melhor do que usar um look que traz diversão em seus detalhes.

Peças clássicas são o xodó do armário das capriconianas, sendo assim, os acessórios com estilo Vintage podem se tornar a peça coringa do ano. FOTO/ Reprodução Instagram

Combinações podem ser o hit do ano, e agora no verão tendem a ter ainda mais a cara do verão com o uso dos conjuntinhos de saia de biquíni com a mesma estampa.

FOTO/ Reprodução Instagram

Certamente as piscianas são fashionistas e adoram expressar toda a sua personalidade nos looks. A saia presada, bem estilo colegial de série adolescente pode ser uma boa na hora de montar suas combinações.