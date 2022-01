Tendências tecnológicas para o trabalho em equipe em 2022

A pandemia mudou a maneira como o mundo funciona. Do trabalho em casa a um modelo de trabalho híbrido que prioriza o trabalho remoto, todos precisaram se adaptar a ambientes de trabalho em constante evolução.

Dessa forma, é fundamental verificar se a ferramenta de comunicação e colaboração interna que é usada pelas empresas está acompanhando as tendências de inovação e necessidades dos funcionários.

O local de trabalho evoluiu nos últimos dois anos e mesmo que muita adaptação já tenha sido feita, ainda é necessário adotar ferramentas que facilitem a continuidade dos negócios, em um ambiente de trabalho em evolução e hiperconectado.

De acordo com estudo da consultoria KPMG com 287 empresários, 85% das empresas que migraram para o trabalho remoto por conta da pandemia pretendem assumir um modelo de trabalho híbrido em 2022.

A Zoho, empresa de tecnologia global que oferece aplicativos e softwares de negócios, analisou o mercado de tecnologia empresarial e apontou os principais pontos que devem ser considerados na hora de escolher o software empresarial.

“Os softwares adotados pelas empresas devem crescer para acompanhar o desenvolvimento das atividades empresariais, com a garantia de que todos os processos sejam facilmente integrados entre os colaboradores. Empregar a melhor ferramenta ou software disponível para o seu negócio é uma contribuição significativa que as empresas podem fazer para o funcionamento bem-sucedido da sua organização”, destaca Jonathan Melo, diretor de marketing da Zoho Brasil.

Uma plataforma unificada para o trabalho híbrido

Com a pandemia ainda impactando o dia a dia dos brasileiros, uma rotina de trabalho híbrido está cada vez mais sendo adotada pelas empresas com colaboradores se revezando entre home office e presencial no escritório.

Dessa forma, é necessário que todas as ferramentas usadas para o desenvolvimento das atividades se integrem entre os dois ambientes e entre os outros colaboradores.

Para que os processos de trabalho aconteçam de forma simples e com boa integração, é importante que se busque ferramentas de colaboração em equipe com recursos de trabalho remoto que ajudem o colaborador a desempenhar suas atividades com o melhor rendimento possível.

“Muitas empresas já estão no caminho certo para uma rotina híbrida, no entanto, é importante que se analise as ferramentas adotadas e como elas se comportarão a longo prazo.

Adotar uma ferramenta com menos recursos de integração pode ter consequências sérias com o avanço do fluxo de trabalho”, acrescenta Jonathan Melo.

Ferramentas alimentadas por Inteligência Artificial para trabalhar de forma mais inteligente

A Inteligência Artificial (IA) ocupará um lugar fundamental no futuro espaço de trabalho. De acordo com o Gartner, apesar do impacto da pandemia Covid-19, 30% das organizações planejaram aumentar os investimentos em IA.

Usar a IA para automatizar atividades rotineiras pode ajudar na gestão do fluxo de trabalho e melhorar a produtividade, já que o colaborador poderá concentrar-se no trabalho significativo em vez de tarefas manuais de entrada. Além disso, a automação do trabalho reduz a possibilidade de erro humano, economizando assim uma quantidade considerável de tempo.

“Adotar uma ferramenta de colaboração em equipe com uma plataforma dinâmica alimentada por IA auxiliar de maneira mais inteligente a fazer as coisas com mais rapidez. Além disso, a ferramenta usada deve estar constantemente crescendo e se adaptando à inteligência artificial”, acrescenta Ricardo Moraes, gerente de suporte da Zoho Brasil.

Controles administrativos robustos para gerenciar sua organização de forma eficiente

Está cada vez mais difícil para os líderes das organizações gerenciarem seus funcionários e organizações em um ambiente de trabalho hiperconectado. Isso torna ainda mais importante ter recursos de administração robustos em suas ferramentas.

Ao usar uma ferramenta de colaboração em equipe, as empresas são capazes de controlar a maneira como seus funcionários usam esse serviço. Assim, recursos de administração mais refinados podem ajudar a garantir a conformidade com as políticas da organização.

“A ferramenta que as empresas escolherão implementar deve capacitá-las com recursos que permitam gerenciar os colaboradores e garantir a conformidade, bem como oferecer todos os recursos administrativos necessários para administrar uma organização sólida”, destaca Moraes.

