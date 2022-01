Tenista Djokovic está fora do Australian Open após Justiça rejeitar recurso

O tenista Novak Djokovic está banido do Aberto da Austrália, de acordo com informações do ge.globo. Segundo o portal de esportes da Globo, em julgamento final, o júri decidiu que o tenista sérvio ficará com o visto cancelado e, portanto, impossibilitado de disputar a competição de tênis.

Djokovic poderia alcançar o recorde de 21 títulos no Grand Slam se vencesse a competição. O atual campeão do torneio foi deportado e ainda vai ter que arcar com os custos do julgamento, que durou quase nove horas.