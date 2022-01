Terceira edição do Verão 7Kssio acontece quinta-feira (27) no Blitz Music Bar

O evento Verão 7Kssio sedia a sua terceira edição na quinta-feira (27), a partir das 21h, na Blitz Music Bar (Lauro de Freitas). Além do show do cantor 7Kssio, festa também terá apresentações completas de Kart Love e Dj Naylson

Para acessar o é obrigatório aferição de temperatura na porta e apresentação da carteira de vacinação ou certificado pelo Conect SUS com pelo menos duas doses da vacina. A casa oferece dispensers de álcool gel em diferentes pontos e redução do número de mesas e cadeiras, assim como, público para garantir o protocolo de segurança do governo do estado da Bahia.