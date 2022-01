Terceira etapa da requalificação do entorno do Farol de Itapuã é entregue

Nesta quinta-feira (27), o prefeito Bruno Reis entregou a terceira etapa das obras no entorno do Farol de Itapuã. Com investimento de R$2 milhões em recursos próprios, as melhorias aconteceram numa área de 4,3 mil m².

Foi construída uma calçada compartilhada entre as ruas da Canção, Literatura e Música. Houve, ainda, requalificação da Colônia de Pescadores e a manutenção da fábrica de gelo em apoio a estes trabalhadores.

Em 2018, a Prefeitura já havia entregue a primeira etapa da requalificação do entorno do Farol de Itapuã, com investimento de aproximadamente R$3,5 milhões.

As melhorias abrangeram uma área de 21,5 mil m², no trecho entre as casas da Marinha e a curva da residência que pertenceu ao poeta Vinicius de Moraes.