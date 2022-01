Terceira parcela é paga hoje (27) para famílias com NIS 8

A Caixa Econômica Federal pagará, nesta quinta-feira (27), o Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social, popularmente conhecido como NIS, com final 8. O valor mínimo que será pago aos beneficiários será de R$ 400.

As datas de pagamento seguem os moldes do calendário do antigo Bolsa Família. O antigo programa, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, realizava o pagamento dos beneficiários nos dez últimos dias de cada mês.

Em Janeiro deste ano, foram incluídas mais de 3 milhões de famílias ao programa do Governo Federal. O número de beneficiários do Auxílio Brasil chegou ao total de 17,5 milhões de famílias atendidas. Segundo o Ministério da Cidadania, no total, serão gastos mais de R$ 7,1 bilhões neste mês como programa.

As famílias beneficiárias poderão consultar as informações como valor do benefício, composição das parcelas e datas de pagamento através dos dois aplicativos oficiais: Auxílio Brasil e Caixa Tem.

O primeiro foi desenvolvido exclusivamente para o programa social, já o segundo aplicativo tem sido usado para acompanhar as contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal.

Confira o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil:

FINAL DO NIS DIA DO PAGAMENTO 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Pagamento do Auxílio Gás

Hoje também será realizado o pagamento do Auxílio Gás. A parcela deste benefício está sendo paga de forma retroativa às famílias cadastradas no CadÚnico que possuem o NIS terminado em 8.

O Auxílio Gás realiza o pagamento de 50% do valor médio de um botijão de gás de 13 quilos por família. O programa tem duração prevista de cinco anos e deverá beneficiar 5,5 milhões de famílias até o fim do ano de 2026.

O pagamento das parcelas do Auxílio Gás segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil, porém ele é realizado a cada dois meses. O orçamento atual para manutenção do Auxílio Gás é de cerca de 1,9 bilhão de reais.

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

Benefícios básicos do Auxílio Brasil

O programa prevê três benefícios básicos e outros seis suplementares. Os suplementares podem ser incorporados caso o beneficiário tenha um filho que se destaque em competições científicas acadêmicas ou esportivas. Outro meio de adicionar o benefício suplementar é caso o beneficiário consiga um emprego.

Estão elegíveis para receber o Auxílio Brasil as famílias com renda de até R $100 por pessoa, que são classificadas em situação de extrema pobreza. Pessoas consideradas em condição de pobreza, com renda de até R $200 por pessoa também podem receber o auxílio

As famílias também devem ter inscrição no CadÚnico para conseguir se inscrever no programa. Até o fim de 2021, mais de 3 milhões de famílias não faziam parte do Auxílio Brasil, porém cumpriam com todos os quesitos citados anteriormente