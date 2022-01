Tereos abre mais de 1 MIL vagas de emprego; veja cargos

A Tereos, companhia líder do setor agrícola alimentício, está contratando mais de 1 mil candidatos para ocupar diferentes áreas de atuações dentro da empresa. Os cargos são destinados ao Estado de São Paulo, em várias cidades onde possui unidades fabris. Confira as vagas e como se candidatar, abaixo!

Tereos anuncia novas vagas de emprego para São Paulo

A Tereos está entre as maiores indústrias do setor sucroenergético do Brasil. Além do setor alimentício, a companhia também produz em larga escala a energia elétrica e o etanol, provenientes da cana de açúcar. Acompanhe as vagas disponíveis na empresa:

Vagas para Safristas e cargos efetivos

Safristas;

Operadores;

Motoristas;

Tratoristas;

Manutenção Industrial;

Manutenção Automotiva;

Jovem Aprendiz – Recursos Humanos;

Jovem Aprendiz – Ciência de Dados;

Jovem Aprendiz – Segurança do Trabalho.

Vagas Corporativas na Tereos

Técnico em Segurança do Trabalho (Sênior);

Líder Tratos Culturais – Operação Herbicida;

Bombeiros;

Inspetor de Equipamentos I;

Supervisores de Fertirrigação;

Analistas de Comercialização de Energia (Sênior);

Consultores de Arquitetura e Soluções (Sênior);

Analistas de Laboratório (Júnior).

Como realizar a sua candidatura

Os profissionais que residem em São Paulo e tenham interesse em se candidatar aos cargos, deverão encaminhar um currículo atualizado para um dos seguintes e-mails:

Para as vagas corporativas, os profissionais devem realizar um cadastro no cargo pretendido após checar todos os requisitos e informações necessárias de cada função, através da página de participação.

