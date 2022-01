Está em busca de uma chance para começar 2022 com o pé direito? Saiba que a Tereos oferece novas oportunidades em São Paulo para contratação temporária e efetiva.

A produtora de açúcar, etanol e energia disponibiliza mais de 1 mil postos de trabalho para safristas e outras 110 chances para contratação regular. As posições são para atuação nas sete unidades industriais da empresa, localizadas em Olímpia, Severínia, Colina, Pitangueiras, Guaíra, Tanabi e Guaraci, cidades da região noroeste do estado.

Segundo a companhia, há chances para as áreas agrícola e industrial, bem como RH, ciência de dados e segurança do trabalho, nos cargos de bombeiro, analista de coemrcialização, consultor de dados sênior, operador, motorista, tratorista, entre outros. Além disso, novos talentos em busca do primeiro emprego também podem se candidatar às posições de jovem aprendiz. Para os safristas, há oportunidades no campo e na indústria.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas para as áreas de campo, agrícola e industrial, deverão encaminhar o currículo para os endereços de e-mail das unidades, conforme abaixo:

Unidade Cruz Alta (Olímpia) e Unidade Severínia (Severínia) – recrutamentocruzalta@tereos.com

Unidade Andrade (Pitangueiras) – recrutamento.andrade@tereos.com

Unidade Mandu (Guaíra) – recrutamento.mandu.br@tereos.com

Unidade São José (Colina) – recrutamento.saojose.br@tereos.com

Unidade Tanabi (Tanabi) – recrutamento.tanabi@tereos.com

Usina Vertente (Guaraci) – recrutamento.vertente.br@tereos.com

Além disso, as vagas corporativas da Tereos estão disponíveis na página de carreiras da empresa, no endereço: https://vagas.com.br/tereos. Basta acessar, conferir a lista de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

Líder global nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos, a Tereos reúne 12 mil produtores cooperados e conta com um know-how específico para o processamento de beterraba, cana-de-açúcar e cereais. Atualmente, a empresa opera em 49 unidades industriais e conta com 26.000 colaboradores em 18 países, atendendo seus clientes com uma oferta ampla de produtos.