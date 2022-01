Término de Gabi Martins e Tierry pode afetar Faustão; entenda

O clima entre Gabi Martins e Tierry está longe de ser de paz. Após o término do casal, o cantor teria se irritado após a sertaneja aparecer na festa de Lucas Guimarães no último sábado (22).

A voz de “Cabeça Branca”, que deu unfollow na ex-BBB, se apresentou em Salvador no mesmo dia e esperava que a loira o encontrasse. As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

Ainda segundo o colunista, o climão entre o ex-casal pode afetar o programa de Faustão na Band. Os dois só se apresentarão na atração da próxima quinta-feira (27) se houver um encontro entre eles. “Se a gente não se resolver, não tem como fazer o programa”, afirmou Gabi Martins para o jornalista.

A loira ainda confirmou o desejo de se encontrar com o cantor. “A gente não se encontrou ainda, ele tá em Salvador, eu tô no Rio, eu vim ensaiar com meu professor de samba. A gente vai se encontrar, não sei se eu vou pra Salvador ou se a gente se encontra em São Paulo no dia 26 (quarta-feira)”, disse.