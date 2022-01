Testes rápidos contra Covid-19 passam a ser incluídos nos planos de saúde

Foi publicada nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial da União, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Resolução Normativa 478 que inclui os testes rápidos contra Covid-19 na lista de coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde.

Segundo a ANS, o teste será coberto para os beneficiários de planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência. A realização do exame será feita mediante indicação médica, para pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), entre o primeiro e sétimo dia de início dos sintomas.