The Walt Disney Company abre vagas no Brasil

Quer o emprego dos sonhos? Esta pode ser a sua chance, já que a The Walt Disney Company anunciou a abertura de novas vagas no Brasil. Há chances para contratação efetiva e, também, oportunidades de estágio para diversas áreas do conhecimento nas empresas do grupo, que inclui o Star+ e Disney+, em São Paulo.

Os interessados poderão concorrer às funções de Supervisor de Marketing, Estágio em Design Digital, Supervisor de Midia, Estágio em Central Técnica, Supervisor de Licenciamento de Brinquedos, Social Media Copywriter, Digital Producer Local Productions, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há algumas atribuições que são exigidas para grande parte dos cargos, como: ser apaixonado por filmes, séries de TV, esportes, storytelling e gostar de trabalhar em equipe. Além disso, é essencial residir em São Paulo, ter nível superior nas áreas disponíveis e, ainda, ter afinidade com a marca Disney.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em: https://empregos.disneycareers.com/busca-de-vagas. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis no Brasil e também em outras partes do mundo.

Sobre a empresa

Com operações em mais de 40 países, a The Walt Disney Company, juntamente com suas subsidiárias e afiliadas, é uma empresa líder em mídia e entretenimento familiar diversificado e internacional que atua nos seguintes segmentos de negócios: redes de mídia, parques e resorts, entretenimento de estúdio, produtos ao consumidor e mídia interativa.

No Brasil, a empresa faz parte de um segmento de negócios conhecido como Disney Media & Entertainment Distribution.