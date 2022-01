Tiago Abravanel dá aula sobre gordofobia: ‘Saúde vai além da forma física’

Tiago Abravanel deu uma verdadeira aula sobre gordofobia nesta quinta-feira (20), no ‘Big Brother Brasil’. Em conversa com Douglas Silva, Lucas, Pedro Scooby, Eslovênia, Eliezer e Paulo André, o ator falou da dificuldade que pessoas gordas têm de enfrentar diariamente.

“A gordofobia vai além do estético. Eu não passo em catracas, o cinto da poltrona do avião não cabe em mim. As pessoas gordas são excluídas da sociedade”, disse no BBB22.