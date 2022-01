Tiago Abravanel é o segundo líder do BBB 22. O brother fez a a prova ao lado de Pedro Scooby nesta quinta-feira (27), e os dois decidiram em consenso quem ficaria com a liderança.

O surfista também conquistou a imunidade.

O neto de Silvio Santos deu a pulseira do VIP para Jade, Linn, Scooby, Douglas, Arthur.

O final da prova foi disputado entre Pedro Scooby e Tiago, Jade e Linn, Lais e Eslô, Douglas e Arthur. Bárbara, Rodrigo e Eliezer foram vetados da prova.

Saiba como o segundo paredão do BBB 22 será formado

O paredão que será formado neste domingo (30) promete. Na noite desta quinta-feira (27), Tadeu explicou como será a dinâmica do paredão. Três brothers disputarão a permanência na casa.

O anjo imunizará uma pessoa, o líder indicará uma pessoa. A dupla que fez a prova com o líder indicará um e o imunizado do anjo também. A votação na casa será de nove votos abertos e nove votos no confessionário.