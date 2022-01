Tiago Abravanel escondeu entrada no ‘BBB 22’ de Silvio Santos: ‘Vovô não sabe’

Tiago Abravanel foi confirmado no camarote do “Big Brother Brasil 22” na noite desta sexta-feira (14). O neto do apresentador Silvio Santos não revelou para o avô que estaria no reality global: “O vovô não sabe”.

Ele descobriu ser homossexual por volta dos 15 anos: “Foi minha mãe que me disse que eu estava apaixonado por um menino”; Não pode faltar na sua lista de mercado achocolatado, refrigerante e bala; Seu maior sonho é conhecer todos os parques da Disney do mundo: “O que eu tenho mais vontade de ir é o do Japão”.

Fã de Walt Disney, deseja ter um parque de diversões e já decidiu até o nome: Abravolândia; Gosta de chupar o dedo; Os óculos que usa não têm lente, é só armação: “Acho que fico muito bem de óculos”.

Atuou em cinco novelas e interpretou Tim Maia no teatro; Tem uma coleção de mais de 800 bonecos; Não sabe cozinhar nada: “Nem arroz”.