Ticket Log disponibiliza 50 vagas de emprego no RS

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Ticket Log disponibiliza 50 vagas de emprego para atuação no Rio Grande do Sul, com foco no município de Campo Bom.

As chances são para os cargos de Assistente de Serviços, Assistente de Relacionamento, Analista de Controladoria, Technical Support Engineer, Assistente Administrativo, Assistente Técnico, Supervisor de Operações, Executivo de Vendas, Analista de Recursos Humanos, Estágio em Melhoria Contínua e muito mais. A empresa oferece oportunidade também para São Paulo (SP), Barueri (SP) e Porto Alegre (RS) nas funções de Analista de Rede, Analista de Negócios, Analista de Infraestrutra, Coordenador de Projetos Ágeis, Estágio em Facilities, Analista de Produtos, Especialista DevOps, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o escopo de atuação. Mas, segundo a empresa, além de capacitação técnica, é importante que os candidatos tenham boa comunicação oral e escrita, ótimo relacionamento interpessoal, vontade e ambição de desenvolver carreira, entre outras habilidades, como prontidão, resiliência, engajamento, compromisso com a qualidade e prazo das entregas e prazer em servir.

A empresa, que faz parte do grupo Edenred, oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, com cursos, políticas de flextime e flexplace, vale refeição e acesso ao programa Viva Melhor, que inclui o acesso a um time multidisciplinar que conta com médicos da família e trabalho, educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.