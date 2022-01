Ticket Log tem 50 vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A Ticket Log, empresa responsável por fornecer gestão de frotas e mobilidade para diversos países, possui 50 oportunidades de emprego para o Estado do Rio Grande do Sul, com foco na cidade de Campo Bom. Confira as oportunidades e como se inscrever, abaixo!

Ticket Log está com novas oportunidades para a cidade de Campo Bom

A Ticket Log, companhia que faz parte da rede global Edenred disponível no mercado há mais de cinquenta anos, oferece soluções que simplificam a mobilidade urbana de seus usuários. A empresa possui mais de 30 anos de experiência, contando com mais de 30 mil clientes corporativos.

Acompanhe os cargos disponíveis pela Ticket Log e os requisitos para participar da seleção:

Supervisor de Operações : necessário superior completo em Administração ou áreas relacionadas, experiência em gestão de equipes de no mínimo dois anos e domínio de controle KPIS;

: necessário superior completo em Administração ou áreas relacionadas, experiência em gestão de equipes de no mínimo dois anos e domínio de controle KPIS; Analista de Atendimento Júnior : nível superior completo em Tecnologia ou áreas afins, inglês de nível avançado, raciocínio lógico, experiência em mapeamento de processos e boa capacidade de análise;

: nível superior completo em Tecnologia ou áreas afins, inglês de nível avançado, raciocínio lógico, experiência em mapeamento de processos e boa capacidade de análise; Executivo de Vendas – remoto : necessário superior em áreas relacionadas e experiência anterior na função;

: necessário superior em áreas relacionadas e experiência anterior na função; Estágio : nível superior em andamento preferencialmente em Engenharias ou Administração, conhecimentos em Excel, Pacote Office e Powerpoint será considerado um diferencial;

: nível superior em andamento preferencialmente em Engenharias ou Administração, conhecimentos em Excel, Pacote Office e Powerpoint será considerado um diferencial; Consultor Técnico: nível médio completo, possuir boa comunicação, gostar de trabalho em equipe, conhecimento em mecânica e curso técnico em mecânica automotiva em andamento.

Como se Inscrever

Quer fazer parte da empresa Ticket Log? Para concorrer aos cargos disponíveis, os profissionais que atenderem aos requisitos deverão realizar um cadastro através do site de participação, basta filtrar os cargos disponíveis para a cidade de Campo Bom.

