Tiktoker criticada por dançar ao lado da mãe internada se defende: ‘Não houve maldade’

No final de 2021, a tiktoker Stephanie Mecco, de 19 anos, virou assunto ao gravar uma dança ao lado da mãe que estava internada em um hospital em decorrência de um câncer em estágio gravíssimo. Ela morreu poucas horas após a gravação do vídeo, e como homenagem, a jovem resolveu publicar as imagens. Segundo ela, não “não houve maldade” na ação.

O vídeo viralizou e fez com quem Stephanie ganhasse milhares de seguidores no TikTok. “A minha mãe sempre me incentivou a gravar meus vídeos, então a princípio encarei como um sinal de que ela estava bem e que estava me ajudando”, diz. A tiktoker ainda fez uma publicação comemorando a repercussão do registro.

No entanto, quando o vídeo passou a ser compartilhado nas redes sociais, muitas pessoas interpretaram como um desrespeito e questionaram a comemoração da jovem por ter conquistado seguidores pouco depois da mãe morrer.

Muitos internautas classificaram a atitude de Stephanie como “desprezível” e ela foi chamada de “psicopata”. Um mês depois da repercussão, a jovem se explicou e disse que o vídeo era um ato de amor.

“Não consigo ver nenhuma maldade ali. Era um momento meu e dela em que tentei fazer de tudo para fazer com que ela ficasse mais calma. A gente enchia a nossa mãe de beijo e falava que ela ficaria boa logo. O vídeo foi só mais uma forma de descontrair”, afirmou à BBC Brasil.

A tiktoker explicou que a mãe sempre foi sua maior incentivadora e que pediu autorização para gravar o vídeo. “Perguntei se podia gravar um TikTok naquele momento, a abracei e ela fez um sinal positivo com a cabeça”, disse a jovem.