TIM abre NOVAS vagas de emprego pelo país; veja funções

A TIM, maior rede de telefonia do Brasil, está oferecendo vagas de emprego para seu novo projeto, que visa incluir candidatos Trans no mercado de trabalho. Veja as oportunidades e como se inscrever, abaixo!

TIM anuncia oportunidades para candidatos Trans

A TIM, uma das maiores empresas de telefonia brasileira, está oferecendo novas oportunidades para candidatos Trans. As vagas fazem parte do novo projeto da companhia, onde tem como objetivo contratar apenas candidatos LGBTQIA +, e impulsionar a carreira dos profissionais.

O programa selecionará 60 candidatos para participar de um curso de Customer Experience, após uma entrevista com a empresa. Além disso, a companhia contratará 20 pessoas que atuarão em Lojas TIM ou em Call Center de forma remota.

Além da vaga de emprego, os selecionados garantem uma bolsa de graduação integral que será oferecida pela Ampli.

Dentre os requisitos imprescindíveis, estão:

Possuir 18 anos completos;

Ensino médio concluído;

Disponibilidade para mudança nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte;

Não é necessário possuir experiência anterior;

Vontade de crescer profissionalmente.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de Janeiro. Após, serão recrutados os candidatos para participar da bolsa de Customer Experience e na terceira etapa a empresa anunciará os selecionados para o programa. Até o dia 25 de Fevereiro serão realizadas as últimas entrevistas e a contratação será finalizada no dia 26 do mesmo mês.

Como se inscrever

Para os candidatos que queiram participar do Projeto Transforma TIM, é imprescindível atender aos requisitos e realizar sua candidatura através do site de inscrição.

