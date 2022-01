Timbalada canta Bell Marques no Estúdio iBahia de Verão

Nesta semana o Estúdio Ibahia de Verão teve a honra de receber a Timbalada. Em entrevista os vocalistas destacaram a satisfação em poder levar alegria ao seu público e em estar estreando no nosso palco. “Cantando aqui me sinto honrado, é sempre uma alegria. Nosso objetivo é sempre levar alegria” contou Denny.

Buja contou também que este novo início da Timbalada, com o retorno de Denny, está sendo de grande aprendizado para ele. E ao falar em carnaval, ambos estão muito animados com sua agenda cheia. “Tudo vai dar certo. Carnaval mesmo, de rua, só em 2023, mas estamos animados e com agenda cheia, lógico que tudo dentro dos protocolos, pois pregamos sempre a saúde e o bem estar das pessoas. Mas nossa agenda está bem bacana e que venha mais.” contou Denny.