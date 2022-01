‘Tô Ligado’: Bahia FM lança clipe do verão 2022

Além de Flavinho, o clipe, que foi gravado no Beach Farol Clube, em Itapuã, contou com a participação dos dançarinos do FitDance, Nem Dance (@nemdance_), Emerson Andrade (@eubeijinho) e Luana Costa (@costtalua). De acordo com o coordenador de programação da Bahia FM, Maurício Habib, essa é uma das principais ações de verão da emissora.

“Toda regravação do Tô Ligado na Bahia FM marca um novo momento da rádio com o seu ouvinte e a programação. Não poderia ser diferente com essa versão com o Flavinho, que traz o calor do verão na Bahia, novas promoções no ar e o projeto de verão na rua”, destaca Habib.