Tony Salles diverte web em tentativa de dança com a filha: ‘Não consegue acompanhar’

Tony Salles apareceu em seu perfil do Instagram para compartilhar um momento em família na última segunda-feira (17). O cantor tentou reproduzir uma coreografia com Giulia, sua filha com Scheila Carvalho, mas a dança não foi bem executada.

“Essa nova geração tem que entender que a gente não consegue acompanhar”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o momento. “Não tenho mais idade! Meu Deus”, ironizou uma fã. “Nego acostumado com quebradeira, pra aprender TikTok dá trabalho”, pontuou outro usuário.

Veja o vídeo: