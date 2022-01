Tony Salles resolveu curtir seu aniversário na última segunda-feira (24) em família. O cantor compartilhou diversos momentos da comemoração nos stories do Instagram, mas foi no perfil de Scheila Carvalho que ele apareceu arriscando no quadradinho.

A eterna morena do Tchan dançava o passo de funk quando Tony apareceu de surpresa para dançar junto com ela. Ao ver o maridão na coreografia, a dançarina não conseguiu segurar o riso.

Confira: