Touca de cetim: saiba como usar o acessório queridinho dos brothers no BBB 22

A touca de cetim já era tendência usada pela blogueiras de cabelos aqui fora, mas o acessório caiu no gosto da galera depois de ser muito usado pelo brothers e sisters, no Big Brother Brasil 22. A touca, que pode ser usada por todos os tipos de cabelo, ainda ganha espaço nos cuidados dos apliques e laces da dançarina Brunna Gonçalves. Agora, a pergunta que vem rondando a internet é: “isso funciona mesmo?”. O iBahia, vai te explicar o motivo e como usar a touca de cetim para proteger os fios. Confira!

O acessório é um excelente aliado na hora de manter a saúde dos fios, além de potencializar a definição dos cachos. O tecido feito de cetim tem o poder de prevenir o frizz, já que limita o contato entre o cabelo e o ambiente. Por isso ela é tão usada pelos participantes na hora de dormir. As cacheadas que têm cabelos com fios mais finos podem usar as toucas de cetim para evitar a formação de nó.

O tecido serve para manter a finalização das madeixas, seja em cabelos lisos ou cacheados. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, dentre eles, a touca difusora que, aliada ao secador, é peça fundamental para a finalização dos cabelos com ondulações, que pode poupar tempo sendo usada no lugar do difusor comum. Para as lisas, nossa dica é aplicar um leave-in e usar a touca depois de lavar os cabelos, mantendo os fios alinhados.