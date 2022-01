Tour das perucas: relembre os modelos ‘diferentões’ usados por Ana Maria Braga

Rainha absoluta das manhãs brasileiras, Ana Maria Braga desconhece o significado da palavra limites. A apresentadora do “Mais Você” sempre consegue surpreender o público e fazer sucesso entre os internautas com seu humor irreverente ou ao apostar em looks que chamam a atenção.

Nesse último quesito, suas perucas são responsáveis por criarem diversos memes da apresentadora na web. Somente em 2022, ela usou dois diferentes modelos que a fizeram se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter. Na quinta-feira (6) ela apostou em um modelo platinado que gerou comparações com a cantora Sia e até a Cleópatra.

Foto: Reprodução/Twitter

Já na terça-feira (11) foi a vez de usar uma peruca ruiva, curtinha e espetada, que gerou comparações com o filho de Chucky e Nanny People. Mas não foi somente nesse ano que Ana Maria usou perucas para renovar o visual, a prática é recorrente no programa.

Foto: Reprodução/Twitter

Em maio de 2014 no auge do sucesso de “Meu Pedacinho de Chão”, ela apostou em um curtinho rosa e usou até as unhas com a mesma cor. A era roqueira apareceu em outubro de 2013, quando a apresentadora surgiu com um visual ruivo parecido com o da cantora Tina Turner.

Foto: Reprodução/TV Globo

A certeza que fica é de que a web aguarda ansiosa pelos próximos looks, e se depender de Ana Maria, a brincadeira com as perucas deve continuar. “Estou aqui inaugurando a minha fase de cabelos 2022 porque a vida é assim. Quando você se defronta com um problema, com é o meu caso, você tem duas opções: ficar nervosa, chorar, reclamar da vida… Ou rir! Levar de bom humor a vida é o que faz a diferença. Vou estragar o dia de hoje só porque o cabelo não está bom? Não, vamos brincar!”, explicou a apresentadora durante o programa do último dia 6 de janeiro.